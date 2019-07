​MpD quer propostas credíveis e não “acções de populismo”

A Comissão Política Concelhia do MpD, em São Vicente, prevê “uma melhoria substancial” no ritmo de desenvolvimento de São Vicente. Em causa, investimentos nomeadamente na área turística, o terminal de cruzeiros, cujo arranque das obras está agora previsto para finais deste ano ou início de 2020, entre outros projectos.

Palavras de Maria Delgado, membro do partido, proferidas hoje, em conferência de imprensa de balanço da visita que o primeiro-ministro efectuou este fim-de-semana, a São Vicente.

“A Comissão Política Concelhia do MpD, tendo consciência de poder exprimir o sentimento dos cidadãos são-vicentinos, augura uma melhoria substancial no ritmo de desenvolvimento de São Vicente. Estamos certos de que a satisfação gradual das necessidades económicas, entre as quais se encontra o acesso ao trabalho digno, produtivo e sustentável, promoverá mais e melhores condições de desenvolvimento da nossa sociedade e de Cabo Verde em geral”, entende.

O MpD desafia os que dizem amar a ilha do Monte Cara a apresentarem "propostas credíveis" e a não andarem em acções de populismo. Maria Delgado deixou o recado, mas não soube dizer a quem é dirigido.

“Desafiamos todos aqueles que assim o dizem para trabalharem também e mostrarem o seu talento que não é só andar pelos bairros em claras acções de populismo, usarem dos mais vulneráveis para exporem as suas frustrações pessoais e insucessos profissionais”, diz.

“Não posso referir directamente a quem. Estou a referir a quem está a exercer esses actos, mas não posso afirmar quem porque não sei, não tenho provas. Quem estiver ouvirá a mensagem e absorverá”, afirma.

O MpD em São Vicente diz que o executivo está a trabalhar para resolver os problemas do país.