Vice-Primeiro-Ministro discute com Presidente da República financiamento no âmbito da CPLP

Melhorar os instrumentos financeiros disponíveis ao nível da CPLP. Um dos temas debatidos durante a audiência que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças teve hoje com o Presidente da República.

Olavo Correia afirma que o governo considera que se deveria avançar com um estudo para encontrar uma solução para que os investimentos financeiros a nível da CPLP estejam efectivamente ao serviço das empresas e das pessoas.

"Uma instituição de financiamento, uma instituição financeira, um banco de desenvolvimento, podemos ter parcerias com outros bancos internacionais para gerir pacotes que têm a ver com a CPLP, mas temos que fazer um estudo com a abertura que existe da parte dos presidentes da republica da CPLP, para que no momento certo possamos discutir o assunto e tomarmos uma decisão", avança.

Durante o encontro foi ainda abordada a situação económica e financeira do país

"A economia cabo-verdiana hoje é confiável, respira confiança, é previsível e está a crescer, estamos a crescer acima dos 5% ao ano, o que é um crescimento acima da media do crescimento africano mas também da economia mundial e estamos com uma dinâmica que vai nos levar ao crescimento de 7%. A inflação é baixa, abaixo dos 2%, o défice orçamental abaixo dos 3%, uma trajectória de decréscimo permanente nos últimos três anos, a divida publica que era de 130% hoje é de 124% do PIB. Estamos a reduzir a divida pública em percentagem do PIB, as reservas hoje cobrem mais de cinco meses de importação e estamos a ter aumento de investimento privado de nacionais, da diáspora, mas também de estrangeiros", explica.

Olavo Correia reafirma que a economia esta estável e a crescer, mas recorda que é preciso fazer mais para atingir o crescimento económico de 7%, prometido pelo MpD durante a campanha eleitoral.