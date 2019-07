Estado da Nação ao minuto

No encerramento do ano parlamentar, Governo e deputados debatem hoje, na Assembleia Nacional, o Estado da Nação. Maioria, oposição e executivo apresentam a sua leitura do actual momento do país. Acompanhe ao minuto no live blog conjunto Expresso das Ilhas e Rádio Morabeza.

