"Conto com os 35 mil militantes do PAICV", diz José Sanches

Com as eleições internas do PAICV a aproximarem-se, José Sanches foi o primeiro a anunciar a sua candidatura à presidência do maior partido da oposição.

As eleições para a presidência do PAICV estão marcadas para Janeiro do próximo ano, altura em que se realiza igualmente o congresso.

José Sanches, deputado eleito pelo circulo de Santiago Norte, apresentou a sua candidatura à presidência do partido com o objectivo de suceder a Janira Hopffer Almada.

No discurso que fez perante jornalistas e algumas dezenas de apoiantes, José Sanches anunciou que esta "não foi uma decisão repentina e fácil, mas de uma intenção legítima e coerente, reflectida sobre os grandes desafios que se colocam ao PAICV".

Para Sanches o PAICV precisa de "um novo impulso" que lhe permita posicionar-se "de forma mais competitiva e combativa" para os ciclos eleitorais que se avizinham em 2020 e 2021.

"Devolver ao partido a dinâmica fraterna dos seus militantes, amigos e simpatizantes" e aumentar o número de militantes activos são alguns dos objectivos a que José Sanches se propõe se vencer as eleições onde deverá concorrer contra Janira Hopffer Almada que ainda não apresentou a sua candidatura.

"Conto com todos os 35 mil militantes do PAICV", disse José Sanches no final do encontro realizado hoje na Assembleia Nacional e onde teve um discurso onde nunca usou palavras que pudessem causar divisões. Nem mesmo quando questionado sobre o trabalho realizado pela actual direcção: "O Conselho Nacional fez a sua avaliação e entendeu que devia marcar eleições".

"O PAICV ainda não tem dado sinais de vitalidade" - José Sanches O deputado do PAICV José Sanches considera que o maior partido da oposição não tem dado sinais de vitalidade, atractividade e confiança, e não mobiliza os cabo-verdianos face ao descontentamento com a governação.

As eleições para a presidência do maior partido da oposição realizam-se em Janeiro do próximo ano. José Sanches é, para já, o único candidato confirmado.