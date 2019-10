"Pouca transparência" preocupa José Sanches

Candidato à liderança do PAICV quer que o Conselho Nacional do Partido crie uma comissão que seja composta por elementos de todas as listas candidatas à presidência do partido e critica que a data das eleições internas ainda não tenha sido agendada.

José Sanches é, até agora, o único candidato confirmado à liderança do PAICV. As eleições deverão acontecer durante o mês de Janeiro, mas para Sanches o processo eleitoral está a ficar marcado pela falta de transparência.

"A marcação da data da eleição torna-se urgente", disse Sanches que estranha "que tenha sido marcado o congresso, sem ser fixada uma data para as eleições internas".

Para o candidato à liderança do maior partido da oposição é, por isso, urgente "a realização da reunião do Conselho Nacional, de modo a sanar esta anormalidade e clarificar a actuação e funções da presidente do partido"

O acesso à base de dados dos militantes do PAICV é outra das preocupações reveladas hoje durante a conferência de imprensa que decorreu na Assembleia Nacional. "Na sequência da minha disponibilidade para candidatar-me a liderança do PAICV, solicitamos formalmente à direcção do Partido a disponibilização da Base de Dados dos militantes para efeitos de preparação da candidatura", lembra José Sanches. No entanto, "estranhamente a actual direcção do partido recusa-se a disponibilizar a base de dados", alega o candidato que diz que a recusa aconteceu já por duas vezes. Numa "primeira nota datada de 28-08-2019 que a base de dados só seria disponibilizada 15 dias antes das eleições internas" e depois a "17-10-2019, afirma que esta só seria disponibilizada após a abertura do processo eleitoral".

"No entanto, a outra candidatura, por razões óbvias, tem à sua disposição a referida base de dados" com a qual, diz Sanches, pode "estar no terreno a recolher subscrições de candidatura".

Para o processo eleitoral que se aproxima e, alega, de forma a garantir o máximo de transparência, José Sanches pediu ao Conselho Nacional do PAICV para que seja criada uma Comissão Mista que integre elementos de todas as candidaturas à liderança do PAICV "para analisar a base de dados do partido e supervisionar todo o processo eleitoral".