Presidente considera que Boa Vista "tem que ser pensada numa dimensão que ultrapassa o número de habitantes”

​O Presidente da República considera que a Boa Vista tem "problemas e muitos desafios pela frente”, defendendo a necessidade de “ser pensada numa dimensão que ultrapassa o número de habitantes”.

Percepção expressa no final do primeiro dia do programa da deslocação à ilha, depois de ter visitado a Delegacia de Saúde, a Escola Secundária e ainda as três localidades mais a norte, João Galego, Fundo das Figueiras e Cabeça de Tarafes.

Para o Chefe de Estado, tem que “se pensar a Boa Vista além dos habitantes,” cujo número se aproxima de duas dezenas de milhar de pessoas, mas também “como um destino turístico, com outros milhares de pessoas que a visitam”.

“Em termos de problemas de segurança, de saúde, de saneamento, há que projectar a Boa Vista numa dimensão que ultrapassa a dos seus habitantes”, entende.

Apesar dos desafios, o Presidente acredita que a ilha está “motivada a crescer e a desenvolver-se".

Falando em concreto sobre a visita que efectuou à Escola Secundária, o Chefe do Estado disse que ouviu do edil da Boa Vista que, apesar das remodelações e ampliações feitas, já se atingiu o limite de intervenções possíveis na estrutura.

“Tendo em conta o aumento da demanda devido ao crescimento demográfico, vale pensar numa escola secundária de raiz, nova e que o edifício serviria para albergar o EBI (Ensino Básico Integrado)", defende.

Hoje, Jorge Carlos Fonseca vai visitar as obras da 2.ª Fase da Via da rotunda do Aeroporto do Rabil, rotunda de “As Pedras” e a ligação a Povoação Velha, seguida de visita ao povoado.

O Presidente desloca-se também às localidades de Estância de Baixo e Rabil e vai ainda visitar o bairro da Boa Esperança e as obras do novo assentamento a norte do mesmo bairro.