Presidente defende envolvimento do Estado no financiamento do ensino superior

​O Presidente da República defende um “maior envolvimento” do Estado no financiamento do ensino superior em Cabo Verde.

Jorge Carlos Fonseca falava quinta-feira, na Praia. O Chefe de Estado entende que qualquer instituição com qualidade e rigor deve merecer o financiamento do Estado. “Tem que haver a continuação desse envolvimento do Estado e é fundamental o critério da qualidade do serviço público prestado, não o facto de ser público ou privado”, notou. Neste sentido, admitiu que o financiamento do ensino superior é um dos problemas de Cabo Verde, uma vez que ainda há dificuldades no acesso e no pagamento de propinas, tanto no ensino superior como secundário. “Sei, por experiência própria, que há alguma diminuição no acesso, que há muito alunos que deixam o ensino superior por dificuldades de pagamento”, disse. Jorge Carlos Fonseca aconselha a que o problema seja equacionado com “serenidade e objectividade”. Jorge Carlos Fonseca presidiu quinta-feira, 04, à abertura da conferência “As formas de financiamento do ensino superior e privado, a experiência da faculdade Zumbi dos Palmares”, organizada numa parceria entre a Presidência da República e a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

