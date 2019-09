Jorge Carlos Fonseca reconhece "grandes avanços" no bairro da Boa Esperança

​O Presidente da República está “impressionado” com os trabalhos do novo assentamento da Boa Esperança, na Boa Vista, pedindo à população que colabore para que o bairro seja merecedor do nome.

“Estou convencido de que se avizinham bons tempos para o bairro, e estou impressionado com os trabalhos bem avançados do novo assentamento. Mas também não se pode investir grandemente em qualificar ruas, em saneamento, energia, e as pessoas continuarem a atirar lixo ao chão, deixar restos de escombros de obras nas ruas, não se preocupar com a limpeza das próprias ruas”, alertou o Chefe de Estado.

Entretanto, “apesar dos grandes avanços de requalificação, ainda há muito trabalho por fazer”, admite.

SDTIBM

Também no âmbito da visita à Boa Viste, Jorge Carlos Fonseca esteve ontem na Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM), onde se reuniu com o concelho de administração e outros responsáveis da instituição. No local, o Presidente obteve, nas palavras do próprio, "informações minuciosas sobre a visão e as prioridades para desenvolvimento turístico da ilha, que se quer inclusivo, nomeadamente no que diz respeito ao acesso à água nos povoados mais distantes”.

Jorge Carlos Fonseca defende que “se devem encontrar soluções a curto prazo, enquanto não se efectivar soluções definitivas, evitando erros cometidos noutras partes de Cabo Verde, no sector do turismo”.

Para o Presidente da República “tem que se pensar soluções num processo de desenvolvimento futurista”, e, sobretudo, há que “se ter em conta o impacto ambiental dos projectos desenvolvidos e dos investimentos que são feitos, numa perspectiva também de problema da coesão social”.