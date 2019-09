Governo nomeia dirigentes do Instituto do Turismo

O governo aprovou, esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, a proposta de resolução que nomeia o Conselho Directivo do Instituto do Turismo. Instituto vai substituir a Direcção Geral do Turismo e vai ficar sediado no Sal.

Segundo Abraão Vicente, o Instituto do Turismo, que vem substituir a Direcção Geral do Turismo, vai ser presidido por João Manuel Chantre "que será coadjuvado por dois vogais: a Dra. Zilca Paiva e Américo Lopes".

"João Chantre vai presidir a sede, na ilha do Sal, Zilca Paiva vai chefiar a delegação sul, na cidade da Praia, e Américo Lopes chefiará a delegação norte, no Mindelo".

O Instituto de Turismo, explicou "terá a autonomia para planificar tudo o que está relacionado com o Turismo", explicou o ministro da Cultura.

A proposta de resolução aprovada esta quarta-feira no Conselho de ministros e que nomeia os dirigentes do Instituto do Turismo tem agora de ser publicada no Boletim Oficial.

A criação do Instituto do Turismo foi oficializada em Junho, em Conselho de Ministros e publicada em Julho, no Boletim Oficial. Na altura, o governo defendeu que o organismo vai ajudar a atingir as metas do Governo no crescimento do país e no aumento do número de turistas.

A sua missão passa por regular e fiscalizar o sector turístico, executar políticas e estudos no sector e promover Cabo Verde como destino turístico, funções que estavam até agora dispersas por outras entidades.

João Manuel Chantre, é actualmente vice-presidente do Fórum Portugal Empresarial Cabo Verde, tem experiência empresarial e de consultoria.