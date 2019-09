Ministra de Justiça de Portugal em Cabo Verde

A ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunem, afirmou hoje que a medicina legal é uma das prioridades da cooperação do seu país com Cabo Verde.

Van Dunem falava aos jornalistas à margem de uma visita de cortesia ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, na companhia da sua homóloga cabo-verdiana, Janine Lélis.

Segundo a governante portuguesa, a cooperação entre Portugal e Cabo Verde, na área de justiça, tem-se desenvolvido com “muita” intensidade, com ou sem instrumentos formais, no domínio da investigação criminal e no domínio da medicina legal, no sentido da criação de um instituto de medicina legal em ciências forenses no país.

“A prioridade agora tem a ver com os registos criminais, por um lado, e depois, por outro lado, com as questões associadas à medicina legal. São domínios de facto muito importantes”, disse.

A ministra portuguesa realçou que vai ter oportunidade de assinar um memorando de entendimento em matéria de medicina legal e ciências forenses, para assessoria e consultoria técnica nestas áreas.

“A nossa relação com Cabo Verde é uma relação muito antiga. Nós partilhamos história, partilhamos língua e sobretudo partilhamos valores e partilhamos a confiança que nos permite depois trabalhar ao nível do judiciário, uma vez que temos confiança no sistema de Cabo Verde e Cabo Verde tem confiança no sistema português”, garantiu.