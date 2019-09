UCID pede revisão das novas taxas aduaneiras

A UCID aplaude o que classifica de recuo na aplicação, para já, das novas taxas aduaneiras. A posição do partido foi expressa hoje à Rádio Morabeza, no final de uma visita à secção das pequenas encomendas, no âmbito da visita que os deputados da UCID efectuam a algumas instituições de São Vicente.

Segundo António Monteiro, a garantia foi dada pelo director da alfândega do Mindelo, que justifica a decisão com o facto de os scanners ainda não estarem instalados “Infelizmente, em Cabo verde temos a tendência de colocar a carroça à frente dos bois. Ainda não existem scanners. As coisas estão a funcionar no molde anterior. As taxas que foram colocadas na lei, felizmente, que até ainda não estão a funcionar”, afirma Em Setembro, o governo publicou, em Boletim Oficial, as alterações ao Código Aduaneiro, com os valores de desalfandegamento de pequenas encomendas a oscilarem entre os 4 mil e os 5.500$00. O Presidente da UCID exorta o governo a uma revisão da lei, para que a sua aplicação tenha menos impacto no orçamento das famílias. “Alertamos ao governo para que faça uma revisão da lei, para que seja o mais suave possível, para que a sua aplicabilidade tenha menos impacto no orçamento das famílias, que muitas vezes esperam os bidões para poderem ir sobrevivendo”, sublinha. O aumento do valor da franquia é outra proposta da UCID. A taxa aduaneira é zero para as mercadorias até 10 mil escudos. Até esta alteração a franquia situava-se nos 15 mil escudos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.