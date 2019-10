São Filipe: Luís Pires disponível para candidatura autárquica com ou sem PAICV

​O vereador sem pasta e líder do Grupo Por Amor Incondicional a São Filipe (GPAIS – oposição), Luís Pires, deverá ser candidato às eleições autárquicas de 2020, no quadro partidário ou como independente.

À margem de uma conferência de imprensa, para analisar o estado de implementação do projecto de Salinas, e abordado sobre uma eventual candidatura, este afirmou: “Sou candidato do desenvolvimento de São Filipe, estamos em diálogo com o povo e iniciámos o diálogo com o PAICV e num quadro de profunda transformação que renove, integre e valorize a todos, não descartamos a possibilidade de uma candidatura neste quadro”, disse.

“Numa ilha profundamente partidarizada, as candidaturas independentes têm pouca força”, indicou Luís Pires, observado que ele próprio é “visivelmente um homem de esquerda”.

Por esse motivo, prefere candidatar-se num quadro partidário.