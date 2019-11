Governo reafirma compromisso de 45 mil postos de trabalhos

O Secretário de Estado de Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, reafirmou hoje o compromisso do Governo em alcançar até final da legislatura 45 mil postos de trabalho.

“As metas são para cumprir principalmente porque nos propomos a elas", disse, avançando que se está a trabalhar conjuntamente para que o objectivo seja cumprido.

Essas declarações foram feitas aos jornalistas à margem da Academia “O Futuro do Trabalho e os Empregos do Futuro” que decorre de 13 a 15 de Novembro, e na qual participam 100 jovens de todo o país e 44 conferencistas.

"Por ano, já são 10 mil jovens, 5 mil em estágios profissionais e 5 mil na capacitação da formação profissional já são 10 mil e penso que nós podemos atingir essa meta”, garantiu.

O Secretário de Estado de Inovação e Formação Profissional disse ainda que o desafio da empregabilidade no futuro é uma questão que tem de ser discutida no presente.

“Vemos, cada vez mais, que os trabalhos convencionais estão a desaparecer. São desafios grandes. Para enfrentarmos a empregabilidade, temos de discutir no presente as necessidades de futuro. Então é isso que estamos aqui a fazer com jovens de todas as ilhas”, afirmou.

Para o governante, há necessidade de os jovens estarem preparados para darem respostas tanto a nível da economia azul e economia verde como no digital.

“A economia digital, azul e verde são três áreas que são importantes para o Governo e é importante que comecemos a trabalhar nelas. É preciso que esta economia tenha jovens preparados para dar respostas a cada uma delas”, disse Pedro Lopes para quem a Academia vai não só reafirmar a vontade do Governo numa aposta forte nestas três áreas, como também permitir que se tenha uma Work Force “completamente” preparada para enfrentar os desafios de cada uma delas.