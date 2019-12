Rui Figueiredo Soares indicado para Ministro-adjunto e da Integração Regional

O actual líder parlamentar do MpD é o nome escolhido pelo Primeiro-ministro para desempenhar as funções de Ministro-adjunto do Primeiro-ministro para a Integração Regional.

Segundo a RCV, a decisão de Ulisses Correia e Silva já foi comunicada à Comissão Política Nacional do MpD que não apresentou qualquer objecção à indicação.



A proposta de nomeação será agora apresentada ao Presidente da República que deverá avalizar. A posse deverá acontecer no início do ano.



Rui Alberto de Figueiredo Soares, Deputado da Nação, eleito pelo círculo eleitoral de São Vicente, é o actual Presidente da Direcção do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, cargo a que foi eleito, pela primeira vez, em Abril de 2016. É Doutorado em Ciências Jurídico-Civis, Mestre em Psicologia e Ciências da Educação.



Figueiredo tem uma longa carreira política, já exerceu cargos de Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Ministro da Saúde, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto – e com experiência em organizações e assuntos internacionais – Embaixador Plenipotenciário de Cabo Verde em Paris, Chefe de Unidade da UNESCO e com várias missões de terreno, em particular para a Cultura da Paz em situações pós-conflito.