​Cabo Verde e Moçambique ponderam uma cooperação mais efectiva

Cabo Verde e Moçambique perspectivam uma cooperação mais efectiva, nomeadamente a nível do turismo, da cultura, do desporto, dos transportes e da agricultura. Revelação feita esta quinta-feira, 16, pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, após um encontro com o presidente moçambicano.

O chefe de Estado cabo-verdiano, que participou quarta-feira na cerimónia de posse do presidente de moçambique, reuniu-se ontem com Filipe Nyussi. “Conversámos sobre as relações bilaterais, o que poderá vir a ser o eixo de uma cooperação mais efectiva ( turismo, cultura, desporto, transportes, agricultura)”, lê-se numa nota publicada na página de Facebook de Jorge Carlos Fonseca. “Ainda este ano farei uma visita de Estado a Moçambique, acompanhado eventualmente por delegação ministerial e empresarial”, revela. No encontro, os dois chefes de Estado abordaram o acordo de mobilidade dentro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Após a reunião com Jorge Carlos Fonseca, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que Cabo Verde é um exemplo a seguir em matéria de boa governação e democracia, defendendo uma troca de experiências entre os dois países nesses domínios. "A boa governação e a qualidade da democracia cabo-verdiana são exemplos a seguir e que nós temos que capitalizar", declarou Filipe Nyusi. Moçambique, prosseguiu, tem interesse em trocar experiências com as autoridades cabo-verdianas naquelas áreas. "É um país calmo" em contraste com os focos de instabilidade política e militar que se vivem noutros países africanos, insistiu o chefe de Estado moçambicano, citado pela Lusa. Além de representar Cabo Verde nas cerimónias oficiais de investidura de Nyussi, Jorge Carlos Fonseca revela que pôde contactar vários outros chefes de Estado, em particular os de Angola, Zimbabwe, Zâmbia, Portugal, Maurícias.

