Mais de 31 mil militantes inscritos para eleições no MpD

Tudo pronto para a recondução, este domingo, de Ulisses Correia e Silva como presidente do Movimento para a Democracia (MpD). Há mais dois mil inscritos em relação à eleição anterior

A informação foi avançada à agência Lusa pelo presidente do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE), Mário Fernandes, indicando que para a eleição de domingo estão inscritos 31.541 militantes, contra 29.449 da eleição anterior.

A votação vai arrancar às 9h00, em várias mesas no país e na diáspora e vai terminar às 16h00, estando prevista a divulgação dos resultados provisórios às 19h00.

Mário Fernandes disse que, pelo facto de ser uma eleição com candidato único, o processo está a ser pacífico e espera que tudo continua a decorrer na normalidade até ao fim.

A candidatura de Ulisses Correia e Silva para presidente do MpD foi formalizada a 7 de Janeiro pelo mandatário nacional, o ministro de Estado Fernando Elísio Freire, junto do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE).

Em entrevista à agência Lusa esta semana, o também primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou que será recandidato ao cargo de primeiro-ministro nas eleições legislativas de 2021.

"Estou disponível para liderar o MpD e o Governo até ao final da próxima legislatura [2021/2026]", afirmou.

Entretanto, este sábado, o mandatário nacional da recandidatura de Ulisses Correia e Silva a presidente do MpD, apelou aos militantes para exercerem o seu direito de voto.

Em declarações à Inforpress, Fernando Elísio Freire garantiu que está tudo a postos para a realização das eleições internas do partido no país e na diáspora, considerando as eleições como “grande jornada” de democratização interna.

“Estamos a cumprir o que tínhamos determinado, estamos a fazer de tudo para que os militantes possam votar. Essa é que é a nossa expectativa de termos uma votação que legitime o nosso presidente”, disse.

Ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, secretário de Estado das Finanças e depois ministro das Finanças, Ulisses Correia e Silva, 57 anos, lidera o Governo cabo-verdiano desde 2016 e é presidente do MpD desde Junho de 2013.

Na eleição em 2013, substituindo Carlos Veiga, o também chefe do Governo cabo-verdiano foi candidato único e eleito com 98% dos votos expressos.

Três anos depois, também como único candidato, Ulisses Correia e Silva foi reeleito, com 99% dos votos dos quase 30 mil militantes inscritos.

Os militantes vão eleger igualmente os delegados à XII convenção nacional do MpD, entre os dias 6 e 7 de Março, num total de 300, sendo 270 no país e 30 na diáspora.

Cabo Verde realiza este ano eleições autárquicas, no segundo semestre, e em 2021 legislativas e presidenciais.