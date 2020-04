ANMCV diz ser “despropositado” apelo da líder do PAICV para um papel mais activo das autarquias

O presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), Manuel de Pina, considerou hoje ser “desnecessário” o recente apelo da presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, às câmaras municipais para que estas assumam um maior engajamento e um papel mais activo na luta contra o novo coronavírus.

Manuel de Pina, que discursava na abertura de uma reunião via videoconferência com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, acompanhado de membros do governo e com todos os presidentes das câmaras municipais do país, considerou ainda injustas as declarações de Janira Hoppfer Almada perante o esforço das pessoas que estão diariamente no terreno.

“Nomeadamente, líderes camarários e todos os demais voluntário que vêm apoiando, por exemplo, na organização e distribuição de cestas básicas”, acrescentou.

Manuel de Pina apelou, entretanto, que se sigam as palavras da madre Teresa de Calcutá: “eu posso fazer coisas que tu não podes fazer, tu podes fazer coisas que eu não posso, juntos podemos fazer grandes coisas”.

“Reitero, estamos juntos nessa batalha pela vida”, completou o também presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago reconhecendo publicamente o mérito das “amplas e corajosas” medidas tomadas pelo governo cuja “atitude social, económica e financeira é notada directamente por aqueles aquém as mesmas se dirigem: os cidadãos mais carenciados”.

Manuel de Pina destacou as “múltiplas medidas” de protecção social tomadas pelo executivo liderado por Ulisses Correia e Silva. Relevante ainda, disse, é frisar a dinâmica que tem sido efectuada com as câmaras municipais, demonstrando até que ponto a eficiência no serviço desconcentrado, mesclado com a capacidade de um governo dialogante, permite que mesmo num momento de pandemia, o pânico seja substituído pelo rigor.

“O cadastro social único é um bom exemplo do que referi. A interacção entre o governo central e as instituições camarárias possibilitou em poucos dias, serem elaboradas listas de distribuição de rendimento de bens de primeira necessidade às famílias carenciadas de cada localidade impedindo o sofrimento generalizado”, acrescentou.

Do lado das edilidades, disse a mesma fonte, regista-se o “esforço quase sobre-humano” a que estas se têm obrigado para cumprir aquilo que é na essência o seu principal papel, cuidar dos munícipes.

“Provavelmente como nunca antes se assistiu, o maior engajamento e acepção de um papel activo por parte das câmaras municipais e tudo se deve ao empenho na luta comum contra o novo coronavírus, COVID-19”, frisou.

O primeiro-ministro por seu turno, avisou que o país tem que acautelar o pós-pandemia, ressaltando que o desenvolvimento local será a prioridade da governação para a criação de emprego e dinamização da economia.

Conforme explicou Ulisses Correia e Silva, a dinamização da economia tem que ser através do investimento público e privado, sendo que, conforme avançou, o Orçamento Rectificativo irá definir as prioridades.

O Chefe do Governo frisou também a “boa” parceria entre o governo e as câmaras municipais, cujas acções pretendem o objectivo comum de dar um bom combate à pandemia do novo coronavírus.