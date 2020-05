Sector de restauração continuará a funcionar até as 21 horas na ilha de Santiago – MAI

O ministro da Administração Interna informou hoje que, embora o término do estado de emergência em Santiago, os restaurantes da maior ilha do país continuarão a funcionar até as 21 horas, sob o cumprimento de regras específicas.

Paulo Rocha falava assim do plano que visa o levantamento gradual e controlado das medidas restritivas impostas até agora em todo o país e que seguirá dois calendários distintos, um para a ilha de Santiago e outro para as restantes ilhas. “Por vários sectores, por várias actividades. Por exemplo, neste momento ainda pendem algumas restrições no que tange ao funcionamento de serviços de restauração e bebidas. A partir do próximo dia 1 de Junho nas restantes ilhas, excepto na ilha de Santiago, a restauração passará a funcionar depois das 21 horas”, informou. O governante disse também que, a partir da próxima segunda-feira, retomar-se-á as ligações marítimas de passageiros a partir de e para a ilha de Boa Vista. “Numa segunda fase, que ocorrerá a 15 de Junho, serão levantadas as restrições nas ilhas, excepto Santiago, relativas a visitas a lares, centros onde estejam pessoas de terceira idade e crianças, a hospitais, também poder-se-ão realizar visitas aos estabelecimentos prisionais e tutelares”, acrescentou. Em Santiago isso acontece a 15 de Julho. Paulo Rocha elucidou ainda que serão levantadas algumas restrições ao funcionamento dos transportes públicos terrestres, transportes urbanos intra-urbanos e inter-urbanos e que os ginásios poderão também passar a funcionar. “O levantamento dessas medidas implica o cumprimento de normas e condições gerais e o obriga a cumprimento de condições e procedimentos específicos. Os restaurantes não poderão funcionar como funcionavam antes da pandemia da COVID-19”, relembrou. Segundo Paulo Rocha, há restrições que têm que ver com a lotação, decorrentes da imposição de distância mínima de segurança e outras relacionadas com a forma de relacionamento com os clientes. “No acesso às praias, há um conjunto de regras e de procedimentos de utilização, regras gerais e regras mais especificas que já foram adiantadas pelo Instituto Marítimo Portuário. Mantêm-se ainda as restrições ainda em relação à ilha de Santiago, que serão levantadas em função da análise de evolução da situação epidemiológica na ilha e mediante o calendário que o IMP irá fixar”, adiantou. O ministro da Administração Interna disse ainda que os papéis das forças de segurança “mantêm-se igual: forte empenho, forte engajamento, dedicação total, agora numa outra perspectiva”. Finalizando, Paulo Rocha adiantou que será publicado ainda esta sexta-feira um conjunto de normas e procedimentos específicos de segurança sanitária, visando a saúde pública.

