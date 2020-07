PAICV critica política de gestão de solos da Câmara de São Vicente

O PAICV acusa a Câmara Municipal de São Vicente de incentivar a construção de habitações em encostas, colocando em risco as próprias famílias. Posição expressa hoje, em conferência de imprensa, na localidade de Carreira de Tiro, no Madeiralzinho, pelo presidente da Comissão Política Regional (PAICV), Alcides Graça.

“Isto revela que a CMSV não tem tido uma boa política de gestão de solos. Não se compreende como é que às pessoas de baixa renda são atribuídos lotes precisamente nas encostas. Estas pessoas são duplamente penalizadas. Primeiro, porque é uma construção difícil e segundo, essas pessoas não têm rendimentos para se protegerem dos perigos, designadamente da chuva”, afirma.

"Defendemos que é preciso haver distribuição de lotes sociais para que as pessoas possam construir em condições de segurança e nas planícies”, acrescenta.

Alcides Graça aponta o dedo ao que classifica de falta de planificação territorial e sublinha que “a autarquia não tem tido uma boa política de gestão de solos”.

O presidente da CPR denuncia a situação de “perigo iminente” de uma casa em concreto, face ao aproximar da época das chuvas.

Segundo o responsável político, a casa em questão “ficou encurralada” com a construção de uma nova moradia, que bloqueou todas as saídas das águas pluviais.

“Temos aqui uma das situações mais gravosas. Esta casa foi encurralada com uma construção. É do conhecimento da câmara municipal, que prometeu que a nova construção deixava um espaço de dois metros para a linha de água, para a água sair. A verdade é que taparam completamente este espaço. A verdade é que não o fez e a família continua em perigo”, alerta.

A proprietária, Alcídia Monteiro, afirma que há muito que aguarda por uma solução para o seu problema.

“Prometeram, ou alinhar a casa com outra aqui perto, ou que iriam mudar a localização da casa. Já fui várias vezes à Câmara Municipal, já falei com o presidente e até hoje ainda não tenho uma resposta. Sempre que chove tenho problemas, até tenho medo que chova. E se não fossem os vizinhos que me ajudam quando chove passava sofrimento lá dentro. A água empoça sempre, mesmo que chova pouco, e transborda com lama para dentro de casa”, afirma.

Contactada pela Rádio Morabeza, a Câmara Municipal de São Vicente remeteu uma reacção para mais tarde.