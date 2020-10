OE2021 tem valor de 77 milhões de contos

Orçamento do Estado para 2021 vai ter um valor global de 77 milhões de contos e " está voltado para combater a pandemia e preservar a economia cabo-verdiana". Mas para que os objectivos deste OE sejam atingidos é "necessário controlar a pandemia".

"Os números de casos por 100 mil habitantes são elevadíssimos, sobretudo aqui em Santiago. E para desconfinarmos a economia temos de controlar a pandemia", avançou o ministro das Finanças, esta quinta-feira à tarde, durante a apresentação do Orçamento de Estado.

"Este é um orçamento de combate" disse hoje o ministro das Finanças, Olavo Correia, durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2021 em que o governo prevê um crescimento da economia a rondar os 4,5%.

Já para este ano a previsão é que o PIB sofra uma quebra na ordem dos 6,8 a 8,5%.

Durante a conferência de imprensa, realizada após a entrega do Orçamento do Estado ao presidente da Assembleia Nacional, o ministro apontou que este ano o governo prevê uma quebra no sector do turismo que pode chegar aos 70% e uma duplicação do desemprego para valores na ordem dos 19% o que, segundo Olavo Correia, pode significar o desaparecimento de cerca de vinte mil postos de trabalho.

Quanto à dívida pública, a previsão para este ano é que a dívida pública atinja os145.6% do PIB. Já quanto ao défice público está previsto que a evolução seja igualmente negativa tanto em 2020 como em 2021. Para este ano está previsto que o défice público atinja 11,4% esperando-se que para 2021 a previsão é de 8,8% do PIB.