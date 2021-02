“Se os partidos solicitarem o governo não vai ter problemas em disponibilizar o plano de vacinação contra a COVID-19”- MpD

A vice-presidente da bancada do MpD, Celeste Fonseca, garante que o governo não terá problemas em disponibilizar o plano de vacinação contra a COVID-19, desde que o documento não esteja sob confidência e sigilo.

“O governo com certeza não terá problemas em disponibilizar, desde que o documento não esteja sob confidência e sigilo. Eu própria não tenho em mãos este plano mas sei que há um plano de vacinação. Confiamos neste governo, se ainda não socializou deverá ter os seus motivos. Mas creio que, se os partidos solicitarem, o governo não vai ter problemas em disponibilizar tal como já disponibilizou imensos documentos a pedido da bancada do PAICV e da UCID também”, assegurou.

Conforme defende a deputada, o programa COVAX contempla Cabo Verde porque o país apresentou um projecto “bem elaborado” e atempadamente. As primeiras vacinas, frisou, chegam em princípios de Março, serão vacinados em primeiro lugar, os profissionais de saúde e outros grupos considerados prioritários.

Relativamente à segurança, Celeste Fonseca refere que há “imensos ganhos” e que o PAICV tem forçado a passagem da imagem de caos.

“O PAICV tem martelado sobre determinados acontecimentos, designadamente o desaparecimento das crianças, insiste nesta matéria sempre que é abordada a questão da segurança no parlamento como forma de marcar o imaginário do povo sobre está matéria por forma a fazer com que o povo não esqueça. Há aqui uma postura pouco construtiva a volta dessas matérias”, acusou.

Segundo a vice-presidente da bancada do MpD , a criminalidade “diminuiu substancialmente”.

Conforme avançou a conta geral do Estado de 2017 foi avaliada positivamente pelo Tribunal de Contas e a conta de 2018 ainda não está no parlamento porque continua no Tribunal de Contas.