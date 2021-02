Taxa de infecção dos profissionais de Saúde está abaixo de 5%

A taxa de infecção por COVID-19 dos profissionais de Saúde é inferior a 5%, segundo avançou hoje o ministro da Saúde Arlindo do Rosário no Parlamento.

O ministro da Saúde fez esta revelação durante a sua intervenção na primeira sessão plenária de Fevereiro com o debate de urgência sobre os ganhos e desafios do sector da Saúde em tempos de pandemia da COVID-19.

“O forte investimento em equipamentos de protecção individual, no rigoroso cumprimento de medidas de contingência tem permitido que a taxa de infecção de profissionais de Saúde, sobretudo os que estão na linha da frente, se situe abaixo de 5%”, informou.

Segundo o governante, Cabo Verde está mais preparado para enfrentar a pandemia. Isto porque, discursou, de um único laboratório de virologia não capacitado para identificar o vírus em Março de 2020, o país conta neste momento com seis laboratórios públicos e com perspectiva de ter mais um, a curto prazo, na Boa Vista.

Actualmente entre testes rápidos e PCR já foram realizados 244.735 testes o equivalente a 45% da população, conforme anunciou.

Para responder à demanda provocada pela pandemia e sem comprometer outras actividades essenciais em termos de prestação de cuidados de saúde da população, nomeadamente doenças crónicas, saúde reprodutiva, programa de vacinação, cirurgias e emergências, o ministro apontou que o governo procedeu a restruturação dos serviços hospitalares e nos centros de Saúde.

“Para tal, foi preciso recrutar. Foram recrutados 469 profissionais de Saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos em diversas áreas, pessoal administrativo e operacional que foram distribuídos por todas as ilhas e todos os concelhos”, referiu.

Ainda em referência aos ganhos no sector da Saúde, Arlindo do Rosário garantiu que todas as estruturas de Saúde do país receberam e continuam a receber equipamentos médicos hospitalares, num processo que já tinha começado antes da pandemia.

Na mesma linha, apontou que os 32 Centros de Saúde e os 4 hospitais regionais do país estão a ser “devidamente” equipados com aparelhos de imagiologia, com raio x, ecógrafos, laboratórios de fisioterapia e virologia num investimento de cerca de 1 milhão de contos.

“O serviço da Saúde soube recuperar, desde 2016, da difícil situação financeira que estava com forte endividamento sobretudo nos hospitais centrais. Soube ultrapassar, através de um forte investimento no recrutamento dos recursos humanos, a tendência para a redução do rácio dos profissionais, nomeadamente médicos e o aumentar consideravelmente do número de trabalhadores de saúde que passou de 2775 trabalhadores em 2015, para 3907 e 2020, um aumento de 1321 novos profissionais de saúde”, defendeu.

Questionado pelo PAICV sobre o plano de vacinação, o ministro da Saúde garantiu que já foi elaborado e que brevemente será apresentado.