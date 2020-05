UCID pede ao governo abertura de espírito para acolher outras ideias

O presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) apelou hoje ao governo para mostrar a abertura de espírito “suficiente” para acolher as ideias da sociedade civil e dos partidos políticos para enfrentar os problemas gerados pela COVID-19.

“Nós gostaríamos que o governo nos aflorasse um pouco mais como pensa ultrapassar essas questões e pedir também ao governo para mostrar a abertura de espírito suficiente para acolher as ideias da sociedade civil, dos partidos políticos, para que juntos possamos ser a malha capaz de nos ajudar a enfrentar o problema que neste momento estamos a viver”, apelou.

Para a UCID a situação actual exige de todos uma tomada de medidas serena, com muita clarividência e inteligência para que o país possa ultrapassar as dificuldades que está tendo neste momento.

No entanto, afirmou António Monteiro, há uma responsabilidade acrescida do governo para criar as condições para que os sofrimentos, as dificuldades que vão surgindo possam ser paulatinamente ultrapassados.

“Uma interpelação que nos permitirá de uma forma serena, trazer a tona as dificuldades e os ganhos que vamos tendo no combate a esta crise para que lá onde houver necessidades possamos corrigir os erros, possamos conjuntamente debater as questões e consequentemente encontrarmos as melhores soluções”, defendeu.