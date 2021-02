MpD apresenta listas dos candidatos para as legislativas de 18 de Abril

O MpD apresentou hoje, as listas dos candidatos a deputados no país e na diáspora, para as legislativas de 18 de Abril. Há círculos eleitorais com 100% de renovação, listas constituídas com 60% de mulheres e listas em que 100% dos candidatos têm 40 anos de idade ou menos.

Em conferência de imprensa, a secretária-geral do partido, Filomena Delgado, avançou que houve uma “boa renovação” nas listas. Como exemplo, citou que há concelhos onde há 100% de renovação, caso do círculo eleitoral da Brava e Boa Vista, Santiago Norte onde ocorreu 21 saídas e Santiago Sul com 25 saídas. Segundo Filomena Delgado, as listas cumprem a percentagem da lei de paridade. São Nicolau, Brava e África têm 60% de mulheres na lista; Santo Antão, Fogo e Sal 50% de mulheres cada; Boa Vista, Maio, Europa e América 40%; Santiago Sul 42% e Santiago Norte 43%. Dados que segundo a secretária-geral do MpD serão trabalhados e posteriormente apresentados ao pormenor. “Quanto à lei da paridade, as listas seguem o afixado no artigo 4º, a questão da percentagem de 40% e, para além disso, a ordenação. A ordenação diz que não pode haver mais de duas pessoas do mesmo sexo seguidas a partir da terceira posição. Respeitou-se esse critério, a representatividade, nos círculos eleitorais com mais de um concelho, caso de Santiago Norte, Santiago Sul, círculo eleitoral do Fogo, de Santo Antão teve-se em conta a inclusão de jovens”, disse. Por exemplo, no círculo eleitoral de São Nicolau 100% dos candidatos têm 40 anos de idade ou menos. “Mas, ainda não estamos a trabalhar o critério idade em todas as listas porque ainda não temos esses dados. Há inclusão de independentes, temos independentes nas listas. A diversidade de competentes, nós no parlamento temos pessoas de diferentes áreas de formação para que o parlamento esteja à altura de discutir diferentes diplomas face o acompanhamento, a fiscalização, apresentação de propostas de lei”, considerou. Filomena Delgado anunciou ainda que Rui Figueiredo é o Director Nacional da Campanha do MpD. Listas: SANTO ANTÃO 1Jorge Pedro Maurício dos Santos; 2Ângela Gomes; 3Damião da Cruz Gomes Medina; 4Armindo João da Luz; 5Jaqueline Rocha; 6Adilson Silva Fernandes; 7Gilda Mariano Monteiro; 8Elisangela Maria Delgado Santos; 9Silvino Sousa Ferreira; 10Suely Fortes Nascimento; 11Edivaldo Livramento Neves; 12Magali Fortes; SÃO VICENTE 1Paulo Rocha; 2Mircéia Isidora Araújo Delgado; 3João da Luz Gomes; 4Maria Santos Trigueiros; 5Vander Paulo Silva Gomes; 6Helena Sofia dos Santos Fortes; 7Flávio Emiter Rodrigues Lima; 8Tania Duarte Ferro; 9César Augusto Medina Fortes; 10João de Deus Lima Júnior; 11Nair Lopes Fortes; 12ManuelSocorrosde Pina Mendes Garcia; 13Sandra Helna Fonseca dos Santos ; 14José Ricardo Livramento ; 15Kleidy Sofia Pires da Cruz; 16Yuran Gomes; 17Gisilene Lima Dias; 18Aricson Elísio Cruz Pires Delgado; 19Nelida Vanessa Tavares Verissimo ; 20José Manuel Monteiro SÃO NICOLAU 1Nelson do Rosario de Brito; 2Crisólita do Rosario Costa ; 3Veronica Ramos Assis Teque ; 4Francisco Assis Gomes da Graça; 5Djenita Alice David Oronsaye SAL 1Janine Lélis; 2Carlos Santos, 3Georgina Gemie; 4Aniceto Barbosa; 5Ailton Rodrigues; 6Magda da Glória Araujo; 7Felisberto Alves; 8Maria Antónia Bonila BOAVISTA 1Elisabeth Évora; 2Gilson Oliveira; 3Rui Lima; 4Simone Lima; 5Vicente Silva MAIO 1Joana GomesRosa Amado; 2Manuel Jorge Ribeiro; 3Antonita Vieira; 4João da Luz Rocha; 5Vanderley M. Évora Querido FOGO 1Filipe Santos; 2Vanusa Barbosa; 3Luis Alves; 4Carlos Lopes; 5Diélia Pires Monteiro; 6Antonio Cardoso; 7Jacinta Miranda; 8Maria Rosario Andrade; 9Helder Correia; 10Elisabeth Martins BRAVA 1Fernanda Burgo; 2Samuel Varela; 3Domingas Coelho; 4Viriato Barros Gomes; 5Autilia Mascarenhas EUROPA 1Emanuel Barbosa (PORTUGAL); 2Nadine Monteiro (FRANÇA); 3Jaime Monteiro (ITÁLIA); 4Indira dos Anjos (HOLANDA); 5Francisco Costa (SUIÇA) ÁFRICA 1Orlando Dias (PRAIA); 2Ana Isabel Correia (ANGOLA); 3Jeanne Gomis (SENEGAL); 4Carlos Renato Tavares (SÃO TOMÉ PRÍNCIPE); 5Teresa Teixeira (ANGOLA) ÁMERICA 1Fátima Write (EUA); 2João Batista (EUA); 3Pedro Alves (BRASIL); 4Narcisa Araújo Monteiro (EUA); 5Fernando Lopes (EUA) SANTIAGO NORTE 1AUSTELINO CORREIA; 2CARMEN MARTINS; 3ABRAÃO VICENTE; 4CELSO RIBEIRO; 5ANILDA TAVARES; 6FRANCISCO SANCHES; 7JOSÉ EDUARDO MORENO; 8ISA MIRANDA; 9DAVID GOMES; 10EDSON LIVER MENDES GOMES; 11DULCELINA MENDES COSTA GOMES; 12CELITA ANNIE PEREIRA; 13JOÃO PEREIRA ; 14EURÍDICE COSTA; 15DANIEL GONÇALVES; 16MARIA JESUS AFONSO; 17EVA MENDES LOPES VARELA; 18SAMUEL VAZ MONTEIRO; 19ODAIR AFONSO; 20LIZETE ALVES VARELA; 21MÓNICA LIZA MARTINS MOREIRA; 22MÁRIO MENDES TAVARES; 23NATÁLIA PINTO ALMEIDA; 24CELANA DE JESUS SOARES DE PINA; 25MANUEL MARCELINOTAVARES LANDIM; 26MANUEL BENCHIMOL FORTES; 27NILCE DE JESUSFURTADO DA COSTA; 28DANIEL JÚNIOR MENDES MONTEIRO SANTIAGO SUL 1José Ulisses de Pina Correia e Silva; 2Filomena Mendes Gonçalves; 3Fernando Elisio Leboucher Freire de Andrade; 4Olavo Avelino Garcia Correia, 5Edna Manuela MirandaOliveira; 6Alberto Augusto de Mello Lima Filho; 7Gilberto Correia Carvalho Silva; 8Isa Filomena Perreira Soares da Costa; 9Paulo Jorge Lima Veiga; 10Alcides Monteiro de Pina; 11Lúcia Maria Mendes Gonçalves dos Passos; 12Euclides Jorge varela da Silva; 13Luis Carlos dos Santos Silva; 14Isa Gandira Pina Moreno Rodrigues; 15Manuel Barreto da Moura; 16Antonieta de Nascimento Gonçalves Moreira; 17António Pedro Varela Carvalho de Melo; 18Hipolito Emanuel Fortes Gonçalves; 19Andyra Evelise dos Santos Lima; 20João de Pina Fortes Tomar; 21Nadine Janete Brito Martins Tavares; 22Ângela Celeste Brito Moreira Almeida; 23Hamilton Jair Moreira Lopes Fernandes; 24Rony Luís Moreno Moreira; 25Denise Conceição Monteiro Ferreira; 26Jose Domingos Monteiro Frederico Duarte; 27Jose Luís Xavier Gomes; 28Ana Tatiana Barbosa Monteiro; 29Filomeno Andrade Borges; 30Cleidira Fernandes Almeida Mendes; 31Leinilda de Jesus Dias Pereira; 32César Patrício Silva Santos Varela; 33Rosária Vieira; 34Nelson Martins; 35Jailma Teresa Ribeiro Melicio Silva; 36Bruno Daniel Soares Duarte Oliveira Lopes; 37Jaqueline Maria Semedo Tavares; 38Nilce Adelise Gonçalves Lopes Semedo

