“Cumprimos o essencial do nosso programa em contexto extraordinário” - PM

O Primeiro-ministro afirmou hoje que o actual governo cumpriu o essencial do seu programa num “contexto extraordinário” que obrigou a alteração de prioridades na gestão e afectação dos recursos.

Ulisses Correia e Silva fez esta avaliação durante a sua intervenção na segunda sessão plenária de Março, e a última desta legislatura, sobre Balanço da Governação da IX Legislatura”.

“Governamos no contexto mais difícil que qualquer outro governo em democracia governou. Nestes cinco anos difíceis Cabo Verde não sentiu falta de governo. Sentiu sim, falta de uma oposição responsável, com sentido de Estado e comprometido com Cabo Verde. Cumprimos o essencial do nosso programa em contexto extraordinário que obrigou a alteração de prioridades na gestão e afectação dos recursos”, discursou.

Segundo referiu, os três anos de seca e a pandemia da COVID-19 forçaram o actual governo a alterar prioridades na gestão e na afetação de recursos. O Primeiro-ministro afirmou ainda que o governo “protegeu” desde os agricultores, criadores, famílias no meio rural a emprego, empresas e rendimentos.

Para o próximo mandato, Ulisses Correia e Silva apontou que a prioridade é fazer crescer novamente a economia. Uma prioridade será investir mais na formação e estágios profissionais, no empreendedorismo e em bolsas de estudos para reduzir o número de jovens sem empregos e fora da educação ou formação.