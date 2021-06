Rui Semedo é o presidente interino do PAICV

Rui Semedo vai conduzir o PAICV nos próximos 180 dias, até as eleições do partido marcadas parta o dia 19 de Dezembro. A decisão foi tomada na passada quinta-feira, 10, durante uma reunião da Comissão Política Nacional do partido.

A informação foi hoje avançada aos jornalistas pelo deputado do PAICV Julião Varela, à margem da jornada parlamentar.

Na sequência da reunião da Comissão Política Nacional (CPN) realizada no dia 29 de Maio, que tomou conhecimento do pedido de demissão da então presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, na sequência das eleições legislativas, caberia à CPN reconhecer a vacatura e escolher de entre os três vice-presidentes, aquele que deverá conduzir os destinos do partido.

“Essa reunião foi realizada ontem e a escolha recaiu sobre o vice-presidente Rui Semedo que vai conduzir o partido nos próximos 180 dias assim como prevê os estatutos uma vez que também o conselho nacional do passado 29 de Maio marcou já para 19 de Dezembro a realização das eleições para o novo presidente do partido e marcou para finais de Janeiro de 2022, a realização do congresso para eleger os restantes órgãos”, informou.

Rui Semedo, segundo Julião Varela, vai conduzir o partido com o apoio de todos os outros órgãos, nomeadamente da Comissão Política Nacional, da Comissão Permanente e do Secretariado-geral.