​Francisco Carvalho diz que Presidente da República é parte de “concertação” para atacar Câmara da Praia

O presidente da Câmara Praia, Francisco Carvalho, disse hoje à Inforpress que o recente encontro do Presidente da República com os profissionais do sector de Saneamento básico da ilha de Santiago foi pensado para atacar a autarquia praiense.

“Eu acho que, neste momento, há claramente uma concertação entre vários actores. Estamos a falar de responsáveis políticos a nível da concelhia do MpD, estamos a falar de deputados da Nação do MpD, que estão concertados para atacarem a Câmara Municipal da Praia, porque não aceitam o resultado que saiu das urnas”, começou por dizer. Com a organização deste encontro com os profissionais do sector de Saneamento básico da ilha de Santiago para se inteirar dos seus problemas, trocar informações e estimular essa classe que desempenha um trabalho “importante “para a sociedade, entende Francisco Carvalho que “o Presidente da República entrou nessa concertação”. “Achamos que a Presidência da República não podia, de forma nenhuma, entrar neste tipo de concertações porque os resultados das eleições autárquicas têm que ser respeitados, podem não agradar as pessoas, mas têm de ser respeitados, assim é que manda a democracia, de maneira que as instituições devem aceitar estes resultados”, acrescentou. No referido encontro, realizado na sexta-feira e que contou com a presença de trabalhadores da área de saneamento básico de oito dos nove municípios da ilha de Santiago, excepto da Praia, o Chefe de Estado considerou que esses profissionais desempenham um papel fundamental para que todos tenham saúde, e para que as ruas estejam sempre limpas e higienizadas.

