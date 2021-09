​Pandemia é oportunidade para um turismo de “maior espaço” - PM

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, acredita que a pandemia pode ser uma “grande porta” para um turismo diferente. O chefe de governo falava ao final da tarde desta quinta-feira, no Sal, à margem da 64ª reunião da Comissão Regional Africana da Organização Mundial de Turismo (OMT), que decorreu ao longo do dia, em Santa Maria.

Comentando o alerta deixado esta manhã pelo secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, na abertura do encontro de alto nível, sobre uma reconfiguração do mercado turístico e do perfil do turista, Correia e Silva fala em oportunidades.

“É uma grande porta e uma oportunidade para um turismo diferente. Menos turismo de muito ajuntamento, mas um turismo de maior espaço para as próprias pessoas. Contacto com a natureza, mais ecoturismo, mais turismo diferenciado, de aventura, de conhecimento, de procura. Nós aqui em Cabo Verde temos esses produtos, que precisam de ser desenvolvidos. Creio que há uma grande oportunidade para termos um turismo de qualidade, com diferenciação em termos de oferta”, acredita.

Fórum de Investimento

Esta sexta-feira, o Primeiro-Ministro presidirá à abertura do segundo Fórum Global de Turismo para o Investimento em África, também na ilha do Sal.

Para Ulisses Correia e Silva, o evento é uma “grande montra” que permite aos países apresentarem os seus avanços e discutirem “questões fundamentais” relacionadas com o sector turístico.

“Este fórum e esta reunião da OMT estão centrados na problemática do turismo em África e África representa ainda um pacote muito fraco no turismo global, à volta de 5%, isto porque tem algumas fragilidades estruturais”, relembra.

Estabilidade, segurança e transportes são condições que o líder do executivo considera fundamentais para o aumento do contributo do continente para o mercado mundial de turismo, com o aumento do fluxo de turistas, tanto externos, como com origem no próprio continente.

A cidade de Santa Maria acolhe até sábado as actividades da 64ª reunião da Comissão Regional Africana da OMT e do segundo Fórum Global de Turismo para o Investimento em África.

Os eventos contam com a participação de duas centenas de pessoas, entre ministros do Turismo, investidores, instituições financeiras e especialistas nacionais e internacionais.