​Cabo Verde renova mandato no conselho executivo da OMT

Cabo Verde renovou hoje o mandato no conselho executivo da Organização Mundial de Turismo (OMT). O país conseguiu o apoio dos restantes estados africanos, para mais quatro anos no cargo que ocupa desde 2018.

A notícia foi avançada esta noite, pelo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, no final da 64ª reunião da Comissão Regional Africana da OMT, que decorreu na ilha do Sal.

“Para nós é um bom resultado, porque significa que o país continua a dar o seu contributo neste grande organismo que trata de turismo. turismo que é o principal sector deste país”, comentou o governante.

A confirmação do mandato de Cabo Verde acontecerá na próxima assembleia geral da OMT, de 30 de Novembro a 3 de Dezembro, em Marraquexe, Marrocos.

Além do arquipélago, África será representada no conselho executivo por Marrocos, Zâmbia, África do Sul e Moçambique. Já a presidência da Comissão Regional Africana passa a ser assumida por Siandou Fofana, ministro do Turismo da Côte d'Ivoire.

A próxima reunião da Comissão Regional acontecerá na Tanzânia.

Transportes

O encontro de hoje teve em cima da mesa a análise da crise pandémica e os seus efeitos no turismo e, entre outros temas, dedicou-se também à questão da conectividade aérea entre os países do continente.

Sobre a falta de ligações aéreas entre países africanos, Carlos Santos lembrou que se trata de um problema “complexo”.

“Não é da noite para o dia que se podem criar soluções para a conectividade aérea em África. Mas da nossa reunião saiu uma recomendação, no sentido de um grupo poder fazer um trabalho que seja de melhorar as soluções que estão propostas, que foram abordadas há dois anos, na reunião dos ministros de Transportes e Turismo, que foi realizada aqui no Sal. A opção é acelerarmos a concretização dessas recomendações”, destacou.

Em 2019, os Estados defenderam avanços na liberalização dos serviços de transporte aéreo "intra-africanos e intercontinentais”.

A cidade de Santa Maria, no Sal, acolhe até sábado as actividades da 64ª reunião da Comissão Regional Africana da OMT e do segundo Fórum Global de Turismo para o Investimento em África, este agendado para esta sexta-feira.

Os eventos contam com a participação de duas centenas de pessoas, entre ministros do Turismo, investidores, instituições financeiras e especialistas nacionais e internacionais.