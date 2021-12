Pessoas do Cadastro Social 1 e 2 vão ficar isentas das taxas alfandegárias

O ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou hoje que as pessoas do Cadastro Social Único dos grupos 1 e 2 vão ficar isentas das taxas aduaneiras, podendo, por ano, receber até quatro volumes das remessas familiares.

Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, fez esta revelação durante a discussão, na especialidade, da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022, na sequência da intervenção do deputado Julião Varela, da bancada do PAICV, segundo o qual as pessoas se têm queixado das taxas que lhes são aplicadas sobre as encomendas que recebem dos familiares no estrangeiro.

Segundo o governante, não se pode admitir que as pessoas que praticam o comércio informal paguem os impostos e as que comercializam as encomendas recebidas dos familiares não façam o mesmo.

Para Olavo Correia, a acontecer, estar-se-ia perante uma “concorrência desleal”.

“Há que diferenciar o que é a remessa familiar da encomenda de conteúdo comercial”, indicou o vice-primeiro-ministro.

Anunciou, por outro lado, que Cabo Verde vai ter um serviço alfandegário “completamente digitalizado para facilitar a vida aos cidadãos”.