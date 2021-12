​Estudos sobre privatização da Emprofac estão em curso - Governo

Estão em curso os estudos sobre a privatização da Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, para definir os modelos possíveis para a operação. A garantia foi dada hoje, pelo Governo, no segundo dia da discussão e aprovação, na especialidade, do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Olavo Correia respondia aos deputados do PAICV sobre o processo de privatização da Emprofac. “É óbvio que isto vai ser continuado. Faz parte do programa do Governo aprovado nesta casa parlamentar. Os estudos estão a ser feitos para se definir os modelos. Nós tivemos que suspender o processo por causa da pandemia da COVID-19, mas já estão a ser retomados”, garante. “É uma empresa que tem passivos e activos. Tem um capital próprio positivo, tem uma situação patrimonial líquida positiva. Não estou a ver a necessidade de o Estado assumir qualquer passivo da empresa para privatizar. Mas são processos que estão a ser trabalhados, estudados e quando os estudos estiverem concluídos, o Governo analisará e em função das recomendações tomará a melhor decisão sobre o tema”, diz. A privatização da Emprofac faz parte do programa de Governo. O processo ficou suspenso em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Criada em 1979, a Emprofac é actualmente uma empresa de capitais públicos, garantindo a importação, armazenamento, comercialização e distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos a todas as farmácias, hospitais e outras estruturas de saúde de Cabo Verde.

