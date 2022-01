João Santos Luís confirma candidatura a presidente da UCID

João Santos Luís é oficialmente candidato a presidente da União Cabo Verdiana Independente e Democrática. O anúncio foi feito hoje, num dos hotéis de São Vicente, num evento que contou com a presença de alguns militantes do partido.

A decisão do vice-presidente dos democratas-cristãos, que era esperada, surge depois de António Monteiro comunicar, esta semana, que deixa a liderança do partido no XVIII congresso, marcado para os dias 25, 26 e 27 de Março.

João Santos Luís fala numa candidatura com espírito de missão.

“Assumida esta candidatura e demonstrada a minha convicção fixada naquela que é a nossa missão, chegou o momento de mostrar a todos aqueles que se preocupam com o rumo do nosso Cabo Verde, que é preciso juntarmos todas as nossas capacidades e colocá-las ao serviço da nossa nação”, nota.

Santos Luís afirma apresentar uma candidatura para “reforçar e unir” os militantes da UCID.

“Conheço muito bem os pontos fortes e fracos da UCID e, com esta minha disponibilidade para liderar o partido, que não haja dúvidas, pois sei perfeitamente por onde começar e quando começar para fortalecer ainda mais os pontos fortes e robustecer os pontos fracos, dando assim condições a UCID de, nos próximos embates eleitorais, aumentar consideravelmente o seu score eleitoral”, assegura.

Vencer a Câmara Municipal de São Vicente e aumentar o leque de Câmaras Municipais em que a UCID tem representantes autárquicos são algumas das principais metas do mandato, caso vença a eleição.

“Mas o objectivo maior será, sem sombra de dúvida, trabalhar arduamente para permitir que a UCID ascenda à condição de partido do arco do poder, tornando-se, assim, num elemento incontornável nas decisões de governação de Cabo Verde”, sublinha.

Questionado sobre a composição da sua equipa, João Santos Luís indica que ainda está a trabalhar na lista, apontando “que mais de 50 por cento (%) dos elementos que fazem parte da direcção cessante estão interessados em integrar a nova equipa”.

Recorda-se que, no final de dezembro, Edson Ribeiro, militante da UCID na ilha de Santiago, também anunciou a sua candidatura à liderança do partido.

O novo presidente da UCID, que deverá sair do XVIII congresso, de 25 a 27 de Março, em São Vicente, sucederá a António Monteiro, que termina um longo ciclo de liderança.