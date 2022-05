​Novo líder da UCID de visita à ilha do Sal

O novo presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), João Santos Luís, chegou este sábado, 28, a ilha do Sal, para uma visita de três dias para tomar pulso ao sector primário, com foco na pesca e agricultura.

Trata-se da sua primeira visita ao Sal, nessa qualidade, tendo agendado vários encontros, nomeadamente com as associações de pescadores da Palmeira, Pedra de Lume e Santa Maria, e visitas a projectos agrícolas em Terra Boa.

O actual líder da UCID, que estará no Sal até segunda-feira, 30, pretende inteirar-se, também, de projectos ambientais que, conforme disse, constituem motivo de preocupação.

No sábado, nos encontros com a comunidade piscatória de Palmeira e Pedra de Lume, mormente neste processo de retoma económica, acomunada à situação de guerra na Ucrânia, João Santos Luís quis saber dos impactos, e como aproveitar a pesca no sentido de se poder debelar a “escassez de alimentos” que já se adivinha com essa guerra.

“Com esta visita quisemos estar sintonizados com o desenvolvimento da ilha, constatarmos as dificuldades sentidas pela população do Sal, os projectos, mas também aquilatarmos alguns projectos em termos ambientais”, comentou.

João Santos Luís irá reunir-se, também, com os militantes e dirigentes do partido na ilha, por forma, conforme salientou, a contribuir para a reorganização do partido, tendo em conta os próximos embates eleitorais.

Durante esses dias no Sal, o líder da UCID, tem ainda previstas visitas à Reserva Natural de Serra Negra e à Murdeira, numa abordagem ao ambiente e ecossistemas da ilha, à gestão das áreas protegidas locais, também à cadeia civil do Sal.