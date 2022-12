​Ana Touza garante apoio da ONU na melhoria da economia azul em Cabo Verde

A representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza, garante total apoio ao país na melhoria da economia azul, a sua coordenação e governança. A responsável discursava, hoje, em São Vicente, no arranque do encontro de coordenação do Sistema das Nações Unidas no arquipélago.

Na reunião, Ana Touza realçou que o país adoptou, em 2020, uma estratégia nacional estritamente ligada à carta da economia azul, complementada no ano seguinte com o plano de investimento no mesmo sector, submetido aos parceiros de desenvolvimento.

“Neste contexto, o país deve continuar a reforçar o processo de governação de transição já iniciado, no sentido de apoiar, coordenar e multiplicar determinados compromissos dos parceiros internacionais, procurando promover ainda mais o empreendedorismo através da inovação e do apoio ao investimento. Por isso, propomos apoiar a consolidação dos mecanismos de implementação e de governação previstos na carta política de economia azul”, refere.

Ana Touza lembra que a economia azul continua no centro das prioridades nacionais, com vista ao crescimento económico, mais emprego, promovendo o empreendedorismo em linha com os compromissos nacionais no âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a transição energética e o contributo voluntário para o clima.

O ministro do Mar, Abraão Vicente, afirma que o encontro tem como objectivo alinhar e coordenar para que o país possa ter condições de tirar o melhor proveito da parceria estratégica com as Nações Unidas.

“O que nós percebemos é que tanto do lado das Nações Unidas como do lado de Cabo Verde, este interesse pela economia azul vem de muito atrás. A planificação existe, os instrumentos existem, as linhas de financiamento internacionais existem. A intenção maior deste encontro é de facto criarmos uma coordenação única no sentido de o Ministério do Mar e o Governo de Cabo Verde falarem a uma única voz com o Sistema das Nações Unidas, independentemente das agências que lideram os programas setoriais e específicos”, explica.

A reunião de hoje entre o Ministério do Mar e o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde visa revisitar os programas e iniciativas em curso ou previstos, relativos à promoção da economia azul em Cabo Verde, com vista à melhoria contínua dos mecanismos de articulação da cooperação internacional com as prioridades do país no sector.