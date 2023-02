​PAICV duvida da viabilidade da “Estratégia Nacional para Erradicação da Pobreza Extrema 2022-2026”

O grupo parlamentar do PAICV disse que duvida da viabilidade do diagnóstico da “Estratégia Nacional para Erradicação da Pobreza Extrema 2022-2026”, proposto pelo Governo.

Essa declaração foi proferida hoje, pelo deputado do PAICV, António Fernandes, numa conferência de imprensa sobre o balanço das jornadas parlamentares.

António Fernandes disse que constataram inúmeras fragilidades e contradições que a seu ver inviabilizam o cumprimento do objectivo do Governo.

“Se o Governo vem considerar que está uma taxa de pobreza extrema a 3,1%, se temos o número de população pobre reconhecido pelo próprio Governo no Programa do Governo de 2021, então há 115 mil pessoas em extrema pobreza e o Governo está a partir de pressupostos falsos, o que poderá criar dificuldades no cumprimento [do plano]”, esclarece.

Por outro lado, disse que o PAICV deseja que esse programa venha a dar um combate forte e que venha efectivamente a eliminar a pobreza extrema. “Agora a base referencial com que o Governo parte é que é um problema”.

O porta-voz do grupo parlamentar do PAICV afirmou ainda que esse problema vai ou poderá afectar os objectivos que foram propostos.

O PAICV avançou que as famílias cabo-verdianas clamam por socorro, para fazer face às dificuldades que enfrentam.

Na mesma linha frisou ainda que o PAICV vai exigir do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva durante o debate medidas concretas para combater a pobreza e reduzir as dificuldades das famílias.

A segunda sessão plenária de Fevereiro está agendada para a próxima segunda e terça-feira, 27 e 28, respectivamente, e o tema para o debate com o Primeiro Ministro intitula-se “Estratégia Nacional para Erradicação da Pobreza Extrema 2022-2026” e foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD).