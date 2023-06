Governo apresenta programa que visa promover criação de empregos qualificados para os jovens

O ministro das Finanças, Olavo Correia, revelou esta segunda-feira os detalhes do Programa de Apoio à Contratação (PAC), que tem como principal objectivo promover a criação de empregos qualificados para os jovens do país.

Durante uma entrevista colectiva, momento após a apresentação do PAC pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), na cidade da Praia, o ministro destacou a intenção do Governo de impulsionar o emprego entre os jovens cabo-verdianos, ao mesmo tempo em que oferece incentivos às empresas.

O programa consiste, segundo explicou, em duas formas de apoio: dedução à colecta e comparticipação directa nos salários dos jovens contratados, num período máximo de um ano.

“Nós podemos dar uma dedução à colecta de até 20 contos por cada jovem que é contratado ou que é estagiário nas empresas, mas também podemos, no quadro da criação de novos empregos, desde que sejam no mínimo de cinco, podemos comparticipar em dois com valor máximo de 25 mil escudos cada jovem. Portanto, 50 mil escudos por mês, máximo por cada empresa, durante um ano”, explicou.

O ministro também anunciou que será lançado um primeiro edital para o programa e expressou a esperança de que muitas empresas concorram. Olavo Correia ressaltou ainda que, com base na demanda e na participação das empresas, o programa poderá ser ajustado no próximo ano para abranger ainda mais jovens.

Correia enfatizou que o objectivo principal do programa é auxiliar as empresas na contratação de jovens talentosos, oferecendo-lhes a oportunidade de adquirir experiência de trabalho e, posteriormente, serem contratados permanentemente em empregos qualificados e bem remunerados.

Entretanto, ressaltou que o prazo de um ano para o programa é necessário para evitar que o Estado assuma o papel de pagar salários dos colaboradores das empresas privadas.

“Nós não podemos continuar a pagar os salários aos jovens que trabalham nas empresas. Isso é um incentivo para que as empresas possam verificar se, de facto, os jovens têm talento ou não. Se têm talento, os jovens são contratados, se não tiverem, vão ter que ser formados para que possam depois estar em outras empresas e dar um outro contributo ao nível nacional”, continuou.

O ministro destacou que o programa deve ser transitório, funcionando como um incentivo à contratação e não como uma forma de transferir para o Estado a responsabilidade de remunerar os funcionários das empresas privadas.

Como disse, o objeticvo é fornecer às empresas condições para avaliar o talento dos jovens contratados e, se necessário, oferecer formação para que possam contribuir de forma mais significativa para o sector empresarial cabo-verdiano.