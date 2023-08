Porto e sistema de transportes não satisfazem a população do Maio - PAICV

Os investimentos do Governo no porto do Maio não satisfazem a população local. É pelo menos esta a percepção do presidente do PAICV, apresentada hoje, em jeito de balanço da visita efectuada à ilha do Maio, de 26 a 28 de Agosto.

Rui Semedo falava, esta manhã, em conferência de imprensa na cidade da Praia.

Segundo disse, a população não está satisfeita com o porto do Maio, "porque há um período de tempo em que o mar não permite o embarque, o desembarque, o atracamento e a saída de embarcações da ilha em condições de segurança, em condições de satisfação das necessidades da população da ilha. Houve estudos técnicos apurados das condições do actual porto, das condições de outro local que era Pau Seco e fizeram estudos, vários estudos, e chegou-se à conclusão de que a melhor localização do porto para a ilha seria neste local", explica.

Rui Semedo diz que até havia financiamento do BAD para a construção do novo porto na zona de Pau Seco e o Governo desistiu. O líder do maior partido da oposição chama também a atenção para a necessidade de um sistema de transporte para ilha do Maio com maior previsibilidade, regularidade, segurança, “a custos comportáveis e com uma frequência desejável para dinamizar a economia da ilha”.

“Maio tem uma troca muito frequente com as outras ilhas, designadamente a ilha de Santiago. Abastece a partir de Santiago e, se não tiver um sistema de transporte regular eficiente, pode pôr em causa o desenvolvimento da própria ilha e as condições de vida também da ilha”, afirma.

Falta de emprego, ausência de investimentos nos sectores do turismo, da pesca e da agricultura são outros problemas apontados pela força política, que alerta para a perda populacional na ilha do Maio.