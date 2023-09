UCID questiona “constante insensatez” do governo em relação a salários

A UCID acusa o governo de usar dois pesos e duas medidas na atribuição de aumentos salariais no país. O partido reage assim à resolução do Conselho de Ministros e publicada no Boletim oficial que aumenta os salários do Governador e administradores do Banco Central.

Em conferência de imprensa realizada hoje, em São Vicente, o Presidente da UCID, João Santos Luís, afirmou que a decisão do executivo comprova uma gestão enviesada dos recursos do país. “O que questionamos é a constante insensatez do primeiro-ministro e da sua equipa, em questões desta natureza. Ou seja, para melhoria de qualidade de vida da maioria dos trabalhadores e famílias cabo-verdianas, o país não tem condições de suportar, mas para engordar ainda mais os salários daqueles que ganham bem, aí já o país consegue ter essas condições”, afirma. O presidente da UCID desafia o governo à criação de condições para realização de estudo para reestruturação da tabela salarial do país. A medida tem como objectivo diminuir o fosso salarial. “A UCID desafia o governo a ter a suficiente ousadia de promover um estudo de reestruturação da tabela salarial do país e a sua implementação através de planos plurianuais, que se traduzam num maior equilíbrio salarial a nível nacional e consequentemente diminua o fosso entre os que ganham razoável ou bem e os que têm salários de miséria”, defende. João Santos Luís adverte que cabe ao governo criar condições para melhoria do rendimento dos trabalhadores e famílias cabo-verdianas, para poderem fazer face ao elevado custo de vida e melhoria da sua qualidade de vida.

