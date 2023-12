UCID afirma ser contra as políticas do Governo para o sector climático do país

A UCID afirmou hoje que a política do Governo referente ao clima vai contra aquilo que defende para o país. Informação feita pelo deputado nacional António Monteiro, hoje, 12 de Dezembro, durante a conferência de imprensa para antevisão da jornada parlamentar que terá início esta quarta-feira, 13 de Dezembro.

Segundo o deputado, o seu partido fez a proposta para o debate climático por considerar ser uma questão bastante urgente, de modo que torna necessário que haja uma mudança do discurso para a acção.

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) considera que existe uma grande problemática do lixo a céu aberto e que a problemática do aterro sanitário “que é uma política do Governo em termos ambientais que do nosso ponto de vista não satisfaz”.

“A política do Governo vai contra aquilo que defendemos para o país. Nós temos chamado a atenção do Governo por diversas vezes na casa parlamentar e não só, mesmo através da comunicação social, de que precisamos dar um tratamento diferenciado ao lixo, mas isso não acontece, é só ver aquilo que acontece em São Vicente com a queima a céu aberto, aquilo que acontecia em Santo Antão, aquilo que acontece em Santiago com a questão das lixeiras controladas, do aterro sanitário que entendemos não servir ao país”, frisou Monteiro.

A deputado avançou ainda que apesar de na convocatória haver vários pontos para discutir, o seu partido vai-se debruçar principalmente sobre três tópicos.

“Nós temos uma convocatória com vários pontos, mas, nós iremos sobretudo debruçar sobre três. Primeiro é o debate com o primeiro-ministro cujo tema foi apresentado pela UCID e que tem a ver com a questão climática, o segundo é a aprovação de uma proposta de lei que diz respeito à utilização de meios técnicos para o controlo à distância, o que normalmente se chama de vigilância electrónica e o terceiro ponto que gostaríamos de abordar de forma sintética tem a ver com a aprovação da Conta Geral do Estado de 2020”.

O debate com o Primeiro Ministro sobre as questões climáticas em Cabo Verde terá lugar na sessão parlamentar desta quarta-feira,13 de Dezembro e foi proposto pela UCID.