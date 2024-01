PM aponta avanços na Saúde e renova compromisso de superar desafios no sector

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, destacou hoje os avanços no sistema de saúde do país, reconhecendo, ao mesmo tempo, a existência de desafios a serem enfrentados. Nesse sentido, Correia e Silva ressaltou o compromisso do Governo em abordar e superar os problemas identificados.

"Estamos conscientes que existem problemas no funcionamento e no desempenho do nosso Sistema Nacional de Saúde, mas o país tem registado avanços e estamos empenhados em fazer face aos problemas e ultrapassá-los", afirmou o Primeiro-ministro durante o seu discurso no Parlamento, no debate sobre a Saúde.

Conforme referiu, o ano de 2024 começou com a certificação do país como livre de paludismo, marco que para o Chefe do Governo tem impacto significativo na saúde e qualidade de vida dos cabo-verdianos, além de fortalecer a reputação externa do país.

O Primeiro-ministro atribuiu esse sucesso à resiliência e determinação do povo cabo-verdiano, às políticas públicas de saúde, ao papel dos profissionais de saúde e à colaboração de organizações públicas, privadas e associativas.

"Este é um exemplo da Saúde para todos e com todos. É na atenção primária à saúde - prevenção e proteção, educação sanitária e comportamentos responsáveis - que reside a primeira resposta para um país saudável, com uma população saudável", salientou.

O governante também destacou a eficácia da estratégia de prevenção no combate a outras doenças, incluindo a poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e HPV.

Correia e Silva referiu que o ano de 2024 foi declarado o "Ano de Saúde Mental", com iniciativas em andamento para ampliar e reforçar a cobertura nacional de saúde mental e mencionou a construção e equipamento de novos centros de saúde, investimentos em tecnologias hospitalares avançadas, e o progresso na institucionalização de Médico e Enfermeiro de Família.

O investimento em tecnologia também foi destacado, com o planeamento de 230 mil contos na reestruturação do Serviço Nacional de Telemedicina, a instalação de fibra óptica para melhorar a conectividade e a introdução do 5G para impulsionar a telemedicina.

Além disso, Correia e Silva assegurou melhorias no serviço de evacuações internas, com a chegada de um avião da Guarda Costeira no primeiro semestre deste ano.

No encerramento da sua declaração, o PM sublinhou a importância dos profissionais de saúde, referindo-se a um acordo abrangente com os sindicatos, abordando questões como carreiras, remunerações, avaliação de desempenho, qualidade dos serviços de saúde e plano nacional de formação.