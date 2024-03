MpD anuncia lista de candidatos às autárquicas e confirma candidatura de Abraão Vicente à CMP

O Secretário-Geral do Movimento para a Democracia (MpD), Luís Carlos Silva, anunciou hoje, em conferência de imprensa, a lista de candidatos do partido para as eleições autárquicas de 2024. A lista, que não contém nenhuma mulher, apresenta Abraão Vicente como candidato à Câmara Municipal da Praia e confirma Jacinto Horta para Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago.

Segundo Luís Carlos Silva, a escolha dos candidatos foi um processo longo, com avanços e recuos e com um grau de dificuldades relevantes. "O MpD sempre colocou a tónica, não nos candidatos, mas sim num processo. Nós ambicionávamos ter um processo que fosse da máxima inclusão, um processo participativo, um processo que envolvesse todo o sistema MpD, para que pudéssemos gerar um processo de apoio para os melhores candidatos, mas candidatos que tenham também uma melhor plataforma de apoio", justificou. Para Porto Novo, o MpD apresentou Aníbal Fonseca; Paul, Adilson Fernandes; Ribeira Grande de Santo Antão, Armindo da Luz. Para a Câmara Municipal de São Vicente, o escolhido foi Augusto Neves. Para Ribeira Brava, o MpD nomeou José Martins; Tarrafal de São Nicolau, Neivo Araújo e Sal, Júlio Lopes. São Lourenço dos Órgãos, Carlos Vasconcelos; São Salvador do Mundo, Ângelo Vaz; Santa Catarina de Santiago, Jacinto Horta e São Miguel, Herménio Fernandes. Para Maio, o MpD apresentou Miguel Rosa; Santa Catarina do Fogo, Evandro Monteiro; Brava Francisco Valter; Boa Vista, João Spencer; Praia, Abraão Vicente. Já para Ribeira Grande de Santiago é Domingos Mendes; São Domingos, Hipólito Gonçalves; Santa Cruz, Liver Gomes; Tarrafal de Santiago, Marcelo Correia; São Filipe, António Cardoso e Mosteiros, Isidoro Gomes. Em resposta às perguntas dos jornalistas sobre os critérios de seleção dos candidatos, o Secretário-Geral explicou que estes foram definidos no Regulamento de Escolha de Candidatos, levando em consideração diversos aspectos, incluindo a notoriedade dos candidatos nos seus círculos, a sua capacidade de gestão e o seu compromisso com os valores do MpD. "O objectivo é sempre conseguir ter o melhor candidato que consiga construir uma melhor equipe e que nos garante o nível de governação que o MpD ambiciona", afirmou.

