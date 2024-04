Governo anuncia várias obras estruturantes para a cidade do Mindelo

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis, anunciou hoje várias obras “estruturantes” para a ilha de São Vicente.

No momento em que a cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, completa 145 anos de sua fundação, a governante disse que a ocasião é de balanço e que apesar de toda a crítica da oposição “há muita confiança” em como este Governo “vai fazendo as coisas”.

Janine Lélis reagia assim à declaração política da UCID que trouxe um conjunto de preocupações, nomeadamente, a nível da segurança, do bem-estar, do acesso aos bens e serviços, como água e saneamento, habitações condignas, ao emprego, entre outras.

Respondendo às questões em matéria da habitação, por exemplo, disse que o Governo está a concretizar a sua política, focada na reabilitação das casas das famílias mais carenciadas, indicando que de 2017 a 2021 foram feitas mais de 3.600 intervenções habitacionais em parceria com os municípios.

A propósito e, concretamente, em São Vicente, a governante informou que esta quinta-feira, 25, marcou-se o início das obras para mais 54 casas na zona do “Iraque” para cumprir mais um compromisso assumido.

“Este projecto habitacional contempla melhorias significativas das condições de vida das pessoas, com foco virado para as crianças. Temos também um projecto que está a ser desenvolvido na zona de Ribeira de Julião onde estão a ser construídas 236 casas para famílias dos grupos 1 e 2, que inclui jovens à procura da sua primeira habitação”, anunciou.

Além disso, Janine Lélis fez também referência ao projecto de arrendamento social que envolveu 115 casas, assegurando que o Governo continua focado na melhoria da situação habitacional de São Vicente.

Em matéria de segurança recordou que, no ano passado, foram colocados, naquela ilha mais 19 efectivos, criada uma nova unidade policial em Monte Sossego, prevendo-se também reforçar o centro de comando do projecto Cidade Segura, com instalação de mais câmaras de vigilância que irão permitir o alargamento da área de cobertura de videovigilância para mais zonas e mais ruas, contribuindo para um ambiente de mais segurança.

“E, a Polícia Nacional tem reforçado a sua actuação, sendo certo que mais acções têm sido levadas a cabo, operações policiais mais intensas, efectuadas mais detenções, apreensões, inclusive apreensões de armas”, enumerou, anunciando várias outras áreas em curso consideradas “essenciais e fundamentais” para o processo de desenvolvimento de Mindelo.

Destas obras destacou o Data Center, o Terminal de Cruzeiro, a expansão do Porto Grande, a reabilitação e modernização da Cabnave.

“Ou seja, temos realizações a todos os níveis e São Vicente, assim como as outras ilhas, tem merecido o devido tratamento deste Governo. Continuamos e seguimos a fazer”, concluiu, a governante, assegurando que a governação é um processo.

“E, neste processo, priorizam-se as questões à medida das nossas capacidades e forças orçamentais, mas sempre com foco naquilo que é o processo de desenvolvimento das localidades, das ilhas e do povo de Cabo Verde”, concretizou.