PAICV estabelece objectivo: "A meta mínima é vencer pelo menos 12 câmaras"

​PAICV apresentou ao final da tarde de sexta-feira a lista de candidatos às eleições autárquicas. Rui Semedo apresentou 20 candidatos. O candidato de Santa Catarina do Fogo vai ser apresentado numa outra data e, na Brava o partido ainda não escolheu um nome.

Todos os Presidentes de Câmara eleitos pelo PAICV nas últimas autárquicas vão voltar a concorrer com o apoio do partido, anunciou Rui Semedo, Presidente do PAICV, esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Numa lista que inclui duas mulheres (Elisa Pinheiro em Porto Novo e Maria Teresa Cruz em Ribeira Grande de Santo Antão) ficaram a faltar dois candidatos. Na Brava onde o partido “ainda não conseguiu encontrar um nome”, como referiu Rui Semedo e em Santa Catarina do Fogo, onde “já há um candidato, mas a pedido dele o nome será divulgado numa outra data”.

Para estas autárquicas, o Presidente do PAICV estabeleceu como "meta mínima" a vitória em "pelo menos 12 Câmaras".

"Algumas pessoas me disseram que eu não devia fazer este anuncio, porque depois eu vou ser cobrado. Mas eu quero ser cobrado pelo desafio que lanço e pela responsabilidade que assumo. A nossa meta mínima é ter 12 câmaras", afirmou Rui Semedo que garantiu que o seu partido "vai ter uma estratégia especial" em cada um dos municípios em que se candidata, mas com especial atenção à Praia cuja Câmara o MpD já garantiu que quer reconquistar.

Saiba quem são os candidatos do PAICV:

Santo Antão

Paul - Hilarino da Luz

Porto Novo - Elisa Pinheiro

Ribeira Grande - Maria Teresa Cruz

São Vicente

António Duarte

SN

Ribeira Brava - Milton Duarte

Tarrafal - Hipólito Barreto

Sal

José Paixão Ramos

Boa Vista

Cláudio Mendonça

Maio

Edson Alves

Santiago

Praia - Francisco carvalho

Ribeira Grande - Nelson Moreira

São Domingos - Isaías Varela

Santa Cruz - Carlos Silva 'Sueck'

Órgãos - Euclides Cabral

São Salvador do Mundo - João Alberto

Santa Catarina - Armindo Freitas

São Miguel - Sílvio Tavares

Tarrafal - José dos Reis

Fogo

São Filipe - Nuias Silva

Mosteiros - Fábio Vieira