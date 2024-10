MpD aberto ao diálogo para aprovação do PCFR dos professores

O grupo parlamentar do MpD diz que está aberto ao diálogo, para que se alcance um consenso para aprovação do PCFR do pessoal docente

Posição expressa hoje pelo deputado, José Eduardo Moreno, em conferência de imprensa realizada, para o balanço da jornada parlamentar que arranca esta quarta-feira.

“De facto, ouvimos com atenção os pontos divergentes em relação ao Governo e os Sindicatos. E nós, do Grupo Parlamentar do MpD, como sempre, estamos abertos a diálogo e a consensos com o Grupo Parlamentar do PAICV, mas também com o autor da iniciativa, nesse caso o Governo, aonde é possível chegar ao consenso para que os professores tenham o mais rápido possível um PCFR que dignifique a classe”, afirmou.

O MpD sublinha que desde de 2016 o governo está a investir no sector da educação e a resolver as pendências acumuladas, deixadas pelo governo anterior.

“No que diz respeito aos Recursos Humanos, é relevante ressaltar que nunca um governo investiu tanto na Educação como este governo do MpD. Desde 2016, o governo tem regularizado a maioria das pendências acumuladas desde 2008 pelo então governo, liderado pelo actual Presidente da República. É verdade dizer que a memória é um elemento fundamental na construção da identidade das personagens políticas que nos governam (…) Essas medidas representam um impacto orçamental fixo e permanente superior a 800 mil contos anuais”, concluiu.

Moreno diz que o novo ano lectivo começou num ambiente de construção e reforma, com base no diálogo institucional.

De acordo com o deputado, a coordenação científico-pedagógica será implementada ainda este ano lectivo, vai permitir acompanhar e regularizar as aprendizagens.

“A reforma curricular do ensino secundário entra no seu último ano de implementação, alinhando-se aos sistemas educativos da OCDE (…) Neste ano lectivo, será implementada a Coordenação Científico- Pedagógica Nacional em todas as áreas disciplinares, com o objectivo de acompanhar e regular as aprendizagens a nível nacional, além de reforçar a supervisão pedagógica e garantir a implementação da nova matriz curricular, visando o nivelamento das avaliações finais”, frisou.

A primeira sessão plenária de Outubro decorre de 9 a 11 deste mês e tem como ponto alto o debate com o Ministro da Educação, Amadeus Cruz, tema proposto pelo grupo parlamentar do PAICV.