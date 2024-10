MpD atinge participação feminina recorde nas listas para as Autárquicas 2024

O Movimento para a Democracia (MpD) anunciou esta quinta-feira, 17, a conclusão do processo de aprovação das suas listas de candidatos às Câmaras e Assembleias Municipais para as Eleições Autárquicas de 2024 que terão uma participação feminina de 45,9% e 47,7% respectivamente.

“É com grande satisfação que anúncio que o MpD concluiu o ciclo político de aprovação das listas de candidatos às Câmaras e Assembleias Municipais para as Eleições Autárquicas de 2024. Como nas etapas anteriores, fomos os primeiros a alcançar este marco importante”, afirmou o secretário-geral do partido, durante uma conferência de imprensa.

Luís Carlos Silva ressaltou que o partido foi o primeiro a apresentar tanto a lista de candidatos às presidências das Câmaras Municipais quanto a das Assembleias Municipais.

Conforme salientou, um dos principais critérios que norteou a construção das listas foi a paridade de género.

“ O MpD fez um esforço extraordinário para garantir uma participação equilibrada entre homens e mulheres, alcançando uma lista zebra – alternando as posições entre os géneros”, argumentou.

Segundo o secretário-geral, alguns municípios conseguiram alcançar uma paridade de 50/50, enquanto outros atingiram um equilíbrio de 60/40.

Silva também sublinhou o aumento da participação feminina em comparação com as eleições anteriores.

“Estamos orgulhosos em anunciar que, para estas eleições, as listas do MpD terão 45,9% de participação feminina nas Câmaras Municipais e 47,7% nas Assembleias Municipais. Estes números demonstram o nosso compromisso com uma maior inclusão e valorização da contribuição das mulheres na política”, disse.

Além da paridade de género, o MpD incluiu outros critérios para assegurar uma representatividade ampla e diversa, incluindo a participação dos jovens, das comunidades imigradas e de candidatos com competências técnicas e experiência política.

"Garantimos a presença de candidatos com as competências técnicas necessárias para enfrentar os desafios das nossas autarquias e com experiência política para liderar com confiança e visão", afirmou.