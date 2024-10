Ministro das Finanças nas reuniões anuais do FMI e Banco Mundial

Olavo Correia vai participar nas reuniões anuais do FMI e Banco Mundial que decorrem em Breton Woods, nos EUA, de 21 a 26 de Outubro. Ministro das Finanças vai ser eleito Presidente do Conselho de Governadores do BM e do FMI.

Olavo Correia vai ser eleito Presidente do Conselho de Governadores do BM e do FMI, anunciou hoje o governo em comunicado.

Segundo o documento a eleição "marca um momento histórico não apenas para Cabo Verde, mas também para a representação africana nas instituições financeiras internacionais".

A nomeação de Olavo Correia já tinha sido anunciada em Julho deste ano e é vista como "um reconhecimento do papel crescente de Cabo Verde no cenário global, bem como da capacidade de liderança do país em questões financeiras e económicas".

"Como Presidente do Conselho de Governadores, Olavo Correia terá a responsabilidade de liderar discussões cruciais sobre políticas financeiras, desenvolvimento sustentável e cooperação internacional. Este cargo também oferece a oportunidade de fortalecer parcerias e promover iniciativas que beneficiem não apenas Cabo Verde, mas toda a região africana", acrescenta a nota do governo.

A eleição vai decorrer durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. Na agenda destas reuniões "destacam-se temáticas como a recuperação económica, o investimento climático, visando a integração de políticas de desenvolvimento que respondam às mudanças climáticas e promovam um futuro sustentável. Sendo que, os pontos-chave das Reuniões Anuais são a sessão plenária, o Comitê de Desenvolvimento e as reuniões do Comitê Monetário e Financeiro Internacional".

Além disso, estes encontros também servirão como "um fórum para a apresentação de relatórios e análises sobre a situação económica global, além de facilitar a formulação de políticas que atendam às necessidades dos países em desenvolvimento. A expectativa é que as Reuniões Anuais de 2024 resultem em compromissos concretos para enfrentar os desafios globais e promover um desenvolvimento económico sustentável e inclusivo", conclui o governo.