PR defende segurança hídrica como prioridade global

O Presidente da República, José Maria Neves, defendeu hoje a adopção de uma abordagem integrada e colaborativa para garantir a segurança da água e combater os desafios impostos pelas alterações climáticas, durante o III Diálogo de Alto Nível sobre os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS).

“A água representa tanto uma via para a prosperidade das nações, como uma fonte de insegurança para muitos de nós”, discursou o Chefe do Estado.

Conforme argumentou, o acesso à água é uma questão que transcende o meio ambiente, envolvendo justiça social, desenvolvimento económico e segurança nacional.

Referindo-se ao contexto de Cabo Verde, o PR salientou os desafios enfrentados pelo arquipélago, que está exposto a fenómenos climáticos extremos como secas e inundações.

“Cabo Verde identifica-se grandemente com os inúmeros desafios comuns dos SIDS no que diz respeito à segurança e resiliência hídrica. Além disso, a nossa localização no Atlântico Norte, numa zona de elevado risco vulcânico e sísmico, exige políticas robustas para proteger as infraestruturas de água e saneamento”, referiu.

Para enfrentar estas dificuldades, José Maria Neves apelou a uma abordagem integrada e colaborativa, que inclua o uso de tecnologias sustentáveis, a implementação de políticas eficazes de gestão hídrica e a construção de infraestruturas resilientes.

O Presidente também enfatizou a importância de prevenir a poluição dos recursos hídricos, considerando-a essencial para a sustentabilidade ambiental nos SIDS.

Apontou ainda como fundamentais a gestão integrada de recursos hídricos, a fiscalização, a educação ambiental e o incentivo ao uso de tecnologias limpas.

À comunidade internacional, José Maria Neves apelou ao apoio dos países desenvolvidos aos SIDS, quer por meio de assistência técnica, quer financeira.

“A ajuda é vital para que possamos implementar soluções inovadoras, que protejam os nossos recursos hídricos e promovam a adaptação às alterações climáticas”, disse.