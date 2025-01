Francisco Carvalho anuncia candidatura à liderança do PAICV

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, anunciou hoje a sua candidatura à presidência do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

“Passados tantos anos de militância, do meu trabalho como sociólogo, funcionário público e, sobretudo através da grande experiência como Presidente da Câmara Municipal da Praia, reeleito com mais de 25.000 votos na capital do país, sinto-me na obrigação de fazer ainda mais pelo meu partido”, escreveu Francisco Carvalho no Facebook.

A proposta de candidatura, segundo escreveu, é sustentada por uma visão de gestão inclusiva e participativa, que busca reconciliar os grandes ideais do passado com as exigências de uma sociedade moderna.

O candidato afirma que a sua decisão é movida por um "dever de consciência como cabo-verdiano", além do compromisso com o bem-estar do país e do partido.

Francisco Carvalho apela ao apoio de todos que acreditam na renovação e no fortalecimento do partido, defendendo uma visão de progresso alinhada aos interesses do povo cabo-verdiano.

De referir que o PAICV agendou para os dias 4 e 5 de Janeiro a próxima reunião do Conselho Nacional. Este encontro visa marcar a data da eleição directa do novo presidente do partido, definir o próximo congresso e estabelecer o número de delegados que participarão no evento.

Numa conferência de imprensa, o actual vice-presidente do partido, Nuias Silva, disse que estaria disponível ao cargo caso o actual presidente, Rui Semedo, renunciasse ao cargo.