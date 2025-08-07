PR pede redobrar esforços para garantir condições e melhorar a qualidade do ensino

O Presidente da República instou os decisores do sector da educação a redobrarem os esforços para criar condições que permitam um bom desempenho da comunidade escolar, sublinhando que só assim será possível assegurar uma melhoria contínua da qualidade do ensino.

“Dirijo igualmente uma palavra de apelo aos dirigentes e responsáveis pela execução das políticas educativas, no sentido de redobrar os esforços para garantir as condições necessárias a um bom desempenho de toda a comunidade escolar, pois só assim poderemos assegurar a melhoria contínua da qualidade do ensino, um objetivo que deve ser cada vez mais destemido”, disse José Maria Neves numa mensagem difundida na noite deste domingo, 14, no âmbito do arranque do ano lectivo 2025/2026.

Mais de 130 mil alunos, do pré-escolar ao ensino secundário, regressaram hoje às aulas, num ano letivo que o PR considera marcado pelo reforço das reformas do sistema educativo.

“Nunca como hoje se pôs com tanta premência a questão da qualidade do nosso sistema de ensino. Os desafios dos tempos modernos impõem-nos uma arrojada aposta na sofisticação, na excelência e na eficiência de todo o sistema”, sublinhou.

José Maria Neves dirigiu também palavras de encorajamento à comunidade escolar.

“Quero, nesta ocasião, saudar calorosamente todos os alunos, professores, pais, encarregados de educação e os demais agentes educativos, augurando sucessos neste novo ciclo que deve ser encarado com ousadia, ambição e confiança no futuro”, disse.

O Presidente da República recordou ainda os progressos registados nos 50 anos de independência, graças à entrega, dedicação e compromisso de todos os cabo-verdianos e parceiros de desenvolvimento.

Relativamente à língua cabo-verdiana, José Maria Neves, apelou à realização de um debate sereno e alargado, envolvendo a sociedade e a comunidade científica, por se mostrar determinante para o sucesso das restantes disciplinas.

“Julgo, portanto, que se faça um debate sereno e alargado, envolvendo os cidadãos, a sociedade e, particularmente, a comunidade científica, de modo a construir um melhor consenso em torno desta ferramenta que já se mostrou ser tão necessária para o sucesso das outras disciplinas”, afirmou José Maria Neves.

O Chefe do Estado reforçou ainda que é importante que o seu ensino seja promovido com responsabilidade, rigor científico e espírito de inclusão, de modo a alcançar o melhor entendimento possível sobre esta questão de super relevância para o sistema educativo e para o futuro do país.

Por fim, dirigiu-se às famílias, pedindo maior envolvimento no percurso educativo das crianças. “A escola educa, mas a família forma, acompanha e inspira. O vosso envolvimento ativo é determinante para o sucesso escolar e para a formação de cidadãos mais conscientes, solidários e preparados”.