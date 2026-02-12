Avião da Guarda Costeira já retomou operações

O deputado do MpD Emanuel Barbosa anunciou hoje, no Parlamento, que o avião da Guarda Costeira já foi reparado e que retomou os voos desde ontem.

O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira durante a interpelação ao governo sobre a situação das políticas públicas de família, inclusão social e combate à pobreza em Cabo Verde.

“Temos o avião da Guarda Costeira reparado e já começou novamente a voar desde ontem. E esse avião é aqui uma valência muito importante, que é a questão da evacuação”, afirmou.

De referir que em Abril do ano passado chegou ao país um Beechcraft King Air 360 ER da Guarda Costeira para a realização de evacuações médicas e operar na área da vigilância e segurança marítima.

Entretanto, na sua primeira missão médica, ainda em Abril, sofreu danos numa das hélices durante uma aterragem brusca.